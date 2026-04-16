『今夜、秘密のキッチンで』第2話 “あゆみ”木南晴夏、“Kei”高杉真宙がどこの誰だったかを調べる約束をする
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第2話が今夜放送。あゆみ（木南）は、Kei（高杉真宙）がどこの誰だったかを調べる約束をする。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第2話 あゆみ（木南晴夏）にプレッシャーをかける渉（中村俊介）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第2話あらすじ
Keiが既に死んでいる存在＝幽霊と知るあゆみ。Keiはなぜか月夜の晩に坪倉家のキッチンにだけ現れるとわかる。キッチンでは、物を持つこともできるが人に触れることはできないようだった。
なぜ辛い思いをしているのに渉（中村俊介）との暮らしをやめないのかとKeiに聞かれたあゆみは、自分が一番苦しい時に救ってくれたのが渉だと答える。彼はいつも寄り添ってくれて、「あゆみの笑顔を見るために、俺は生きていく」と誓って結婚をした。その言葉を、あゆみは今も信じているのだ。
あゆみのことを「もっと知りたいし、料理を食べてもらいたい。大切なお客さんには元気で笑っていてもらわないと」と笑うKei。「私の専属シェフにでもなるつもり？」とあゆみも表情を緩ませ、スープで元気にしてもらったお礼にと、Keiがどこの誰だったかを調べる約束をする。
早速Keiのことをネットで調べ始めるあゆみだが、「Kei」という名前だけでは何も情報を得られず、渉も知らないと言う。そんな中、週末にホームパーティを開くことを渉から告げられるあゆみ。「これは単なる食事会じゃない。坪倉グループのブランド力を示すプレゼンテーションなんだよ」とあゆみにプレッシャーをかける渉。新しい店のシェフ・加藤亮介（YU）のお披露目も兼て、料理は亮介が作ることに。
そんな中、義母・京子（筒井真理子）から、お客さんへのおもてなしとして、あゆみも何か手料理の前菜を振舞うように言われる。困ったあゆみは、Keiに相談をするが…。一方、料理研究家の小椋藤子（瀧本美織）は何かを探っている様子で…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第2話 あゆみ（木南晴夏）にプレッシャーをかける渉（中村俊介）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
Keiが既に死んでいる存在＝幽霊と知るあゆみ。Keiはなぜか月夜の晩に坪倉家のキッチンにだけ現れるとわかる。キッチンでは、物を持つこともできるが人に触れることはできないようだった。
なぜ辛い思いをしているのに渉（中村俊介）との暮らしをやめないのかとKeiに聞かれたあゆみは、自分が一番苦しい時に救ってくれたのが渉だと答える。彼はいつも寄り添ってくれて、「あゆみの笑顔を見るために、俺は生きていく」と誓って結婚をした。その言葉を、あゆみは今も信じているのだ。
あゆみのことを「もっと知りたいし、料理を食べてもらいたい。大切なお客さんには元気で笑っていてもらわないと」と笑うKei。「私の専属シェフにでもなるつもり？」とあゆみも表情を緩ませ、スープで元気にしてもらったお礼にと、Keiがどこの誰だったかを調べる約束をする。
早速Keiのことをネットで調べ始めるあゆみだが、「Kei」という名前だけでは何も情報を得られず、渉も知らないと言う。そんな中、週末にホームパーティを開くことを渉から告げられるあゆみ。「これは単なる食事会じゃない。坪倉グループのブランド力を示すプレゼンテーションなんだよ」とあゆみにプレッシャーをかける渉。新しい店のシェフ・加藤亮介（YU）のお披露目も兼て、料理は亮介が作ることに。
そんな中、義母・京子（筒井真理子）から、お客さんへのおもてなしとして、あゆみも何か手料理の前菜を振舞うように言われる。困ったあゆみは、Keiに相談をするが…。一方、料理研究家の小椋藤子（瀧本美織）は何かを探っている様子で…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。