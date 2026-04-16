俳優の綾瀬はるかと細田佳央太が、きょう16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります」（後7：00〜後8：54）にVIPチャレンジャーとして出演する。【写真】町田啓太を慕う…レギュラー・佐野勇斗綾瀬は6回目の参戦ということで状態は「バッチリです」と余裕の笑み。一方、細田はゴチ初参戦となる。綾瀬にアドバイスを求めるが、「おいしく食べること」と言われ、笑いを誘う。しかし、細田の食リポは