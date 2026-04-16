綾瀬はるか、6度目のゴチ参戦 新メンバー・佐野勇斗＆倉科カナの“Xデー”は来るのか
俳優の綾瀬はるかと細田佳央太が、きょう16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります」（後7：00〜後8：54）にVIPチャレンジャーとして出演する。
【写真】町田啓太を慕う…レギュラー・佐野勇斗
綾瀬は6回目の参戦ということで状態は「バッチリです」と余裕の笑み。一方、細田はゴチ初参戦となる。綾瀬にアドバイスを求めるが、「おいしく食べること」と言われ、笑いを誘う。しかし、細田の食リポは正確で落ち着いていて一同感心。佐野勇斗も「上手じゃん」となぜか上から目線で褒める。一方、増田貴久の食リポは「全然わかんない」と一蹴されるが、これに綾瀬だけが共感する。
ゴチバトルの舞台は、目黒区のウエスティンホテル東京内にある日本料理「舞」。斬新で華麗な盛り付けが施された新感覚の和食が味わえる。設定金額は2万5000円。自腹額は8人で20万円前後となる。
今回のテーマは「お疲れさま！癒やしゴチ」。スタジオにはさまざまな癒やしグッズを用意。佐野はAIがその人に合わせて揉み具合を変える173万円の超高級マッサージチェアを体験する。心地良すぎて佐野が「おかあちゃん…」と童心に帰るその効果とは。
脚周りが硬いという倉科カナは、ゴリラ級のパワーで揉みほぐすマシンを試してみるが、「痛い痛い痛い！」ともん絶。「痛みに強い」という綾瀬も一緒に体験するが、顔色一つ変えず「なんか大丈夫」と余裕の表情を見せる。細田は、せいや（霜降り明星）オススメのストレス発散法で、クリスタルキングの「大都会」を絶叫。「声は太田！」と自らを奮い立たせて挑んだその成果には、全員が「いい！」と拍手を送る。白石麻衣はゴチで自腹になった時の意外な発散法を告白。増田は世界一のゴッドハンドによるヘッドスパでボコボコにはたかれるが「すごい！」と完璧にととのう。
綾瀬とドラマで共演したことがあると言う佐野と倉科。2人とも綾瀬の天然ぶりに「困ったこと」があったと打ち明ける。そして、今回もせいやのギャグ「やばすぎる〜」のアレンジが佐野、白石から飛び出し、もはや本家顔負け。綾瀬も試みるが何故か別のギャグが誕生してしまう。
新メンバー・佐野と倉科は自腹ゼロ。倉科は「意外と楽勝」、佐野も「みなさんが弱いだけ」と謎の上から目線だが、Ｘデーは今日なのか。綾瀬と細田は、最後まで“ある一品”で悩み、綾瀬は「私が怪しい」、細田は「ビリなんじゃないかっていう自信しかない」と天を仰ぐ。そして、ドローン常連組は、せいやは「やばいやん」、白石は「わからへん」と阿鼻叫喚。超高額20万円の自腹となってしまうのは誰なのか。
【写真】町田啓太を慕う…レギュラー・佐野勇斗
綾瀬は6回目の参戦ということで状態は「バッチリです」と余裕の笑み。一方、細田はゴチ初参戦となる。綾瀬にアドバイスを求めるが、「おいしく食べること」と言われ、笑いを誘う。しかし、細田の食リポは正確で落ち着いていて一同感心。佐野勇斗も「上手じゃん」となぜか上から目線で褒める。一方、増田貴久の食リポは「全然わかんない」と一蹴されるが、これに綾瀬だけが共感する。
今回のテーマは「お疲れさま！癒やしゴチ」。スタジオにはさまざまな癒やしグッズを用意。佐野はAIがその人に合わせて揉み具合を変える173万円の超高級マッサージチェアを体験する。心地良すぎて佐野が「おかあちゃん…」と童心に帰るその効果とは。
脚周りが硬いという倉科カナは、ゴリラ級のパワーで揉みほぐすマシンを試してみるが、「痛い痛い痛い！」ともん絶。「痛みに強い」という綾瀬も一緒に体験するが、顔色一つ変えず「なんか大丈夫」と余裕の表情を見せる。細田は、せいや（霜降り明星）オススメのストレス発散法で、クリスタルキングの「大都会」を絶叫。「声は太田！」と自らを奮い立たせて挑んだその成果には、全員が「いい！」と拍手を送る。白石麻衣はゴチで自腹になった時の意外な発散法を告白。増田は世界一のゴッドハンドによるヘッドスパでボコボコにはたかれるが「すごい！」と完璧にととのう。
綾瀬とドラマで共演したことがあると言う佐野と倉科。2人とも綾瀬の天然ぶりに「困ったこと」があったと打ち明ける。そして、今回もせいやのギャグ「やばすぎる〜」のアレンジが佐野、白石から飛び出し、もはや本家顔負け。綾瀬も試みるが何故か別のギャグが誕生してしまう。
新メンバー・佐野と倉科は自腹ゼロ。倉科は「意外と楽勝」、佐野も「みなさんが弱いだけ」と謎の上から目線だが、Ｘデーは今日なのか。綾瀬と細田は、最後まで“ある一品”で悩み、綾瀬は「私が怪しい」、細田は「ビリなんじゃないかっていう自信しかない」と天を仰ぐ。そして、ドローン常連組は、せいやは「やばいやん」、白石は「わからへん」と阿鼻叫喚。超高額20万円の自腹となってしまうのは誰なのか。