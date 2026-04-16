「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）共同通信杯覇者で唯一の重賞２勝馬リアライズシリウスが１５日、美浦Ｗではじけた。併せたレッドアトレーヴ（５歳３勝クラス）に馬なりで１馬身先着し、６Ｆ８３秒５−３６秒５−１１秒１の時計を記録。特に目を引いたのは、ラスト１Ｆで楽々と好時計をたたき出した直線の動きだ。騎乗した津村は「抜群でした。先週は追って１１秒０だったけど、きょうは持ったままでそれに迫る時計を出せた。