「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

共同通信杯覇者で唯一の重賞２勝馬リアライズシリウスが１５日、美浦Ｗではじけた。併せたレッドアトレーヴ（５歳３勝クラス）に馬なりで１馬身先着し、６Ｆ８３秒５−３６秒５−１１秒１の時計を記録。特に目を引いたのは、ラスト１Ｆで楽々と好時計をたたき出した直線の動きだ。騎乗した津村は「抜群でした。先週は追って１１秒０だったけど、きょうは持ったままでそれに迫る時計を出せた。先々週、先週よりさらに上がっている」と動きの良さを伝えた。

新潟２歳Ｓと共同通信杯を含む４戦３勝。前走はＧ１馬ロブチェンを力でねじ伏せた。管理する手塚久師は「Ｇ１は簡単ではないので、あのようなしのぎ合いのなかで最後に踏ん張れたのは今回に向けて良かった」と頭差の勝利だったが、接戦を制したことを評価した。その上で「思っている以上に能力が高いと、改めて思った」と指揮官はうなずいた。

鞍上もポテンシャルの高さにほれ込んでいる。大一番に向けて「新馬戦と新潟２歳Ｓを勝ってから、この時を待っていた。僕とシリウスが頑張っていい景色を見られたらいいなと思っている」と前を向く。クラシック制覇という最高の景色を−。目に、そして心に刻む準備は整っている。

◆１週前追い切りは美浦Ｗで６Ｆ８２秒６−３６秒１−１１秒０。好時計は出たものの、追ってからの反応に関しては物足りないとまではいかないが、まだ良くなりそうなイメージだった。それが今週は余裕の手応えでラスト１Ｆ１１秒１を記録。動きは格段に良くなっている。