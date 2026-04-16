フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）が15日、同局公式インスタグラムに登場。モデルのような着こなしを披露した。上垣アナは「『KANGOL REWARD』のみなさんとのコラボでTシャツとクッションをプロデュースさせていただきました」と報告。5色のTシャツを着こなした姿や、クッションを抱えたおちゃめなショットなどを公開。「Tシャツは『通勤列車』をイメージして『吊り革』を、クッションは『郊外列車』をイメージして『ボッ