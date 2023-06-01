ハンガリー議会選挙で新興野党が圧勝し、オルバン首相の退陣が決まった。１６年ぶりの政権交代が実現する。ロシアや中国に融和的で、欧州連合（ＥＵ）を揺さぶってきた異色の強権指導者の退場である。ＥＵとの関係が改善し、欧州が結束を取り戻す契機となることを期待したい。オルバン氏は、司法に介入し、政権に批判的なメディアを抑圧するなど強権的な統治手法で、長期政権を担ってきた。ロシアのプーチン大統領と関係が