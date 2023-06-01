中日はバンテリンＤ４連敗で２年連続の開幕６カード勝ち越しなし。借金は今季ワーストタイの８となった。今季初登板のマラーは、５回１／３を５安打３失点（自責２）で黒星。２回２死二塁で、先取点につながる自らの悪送球に、グラブを地面にたたきつけて、怒りを爆発。「悔しい登板になった」と落胆したが、井上監督は「言語道断！その後がある」と苦言を呈した。７回に１点差に詰め寄ったが、８回に斎藤がモンテロに２ラン