『平成28年熊本地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Switch 2など任天堂製品を保証の有無を問わず無償修理するとのことで
J-CASTニュース
地震によって50センチ前後ずれていたことが熊本大と東北大の調査で分かった
共同通信
熊本市は2022年11月、完全復旧は15年遅れの2052年度になると発表した
FRIDAYデジタル
当時は原形をとどめないほどの被害を受けていた内部を、報道陣に公開
FNNプライムオンライン
熊本地震から4年半以上が経過したが、当時のまま通れない状態が続いている
読売新聞オンライン
熊本に住んでいたスザンヌは、支援の送り先や炊き出しの情報などSNSで発信
スポニチアネックス
避難所では、ペットの鳴く声が「うるさい」などと非難の声もあったという
オリコンニュース
東日本大震災のときには動物の保護活動を白い目で見る人もいたという
NEWSポストセブン
熊本市は26日、民間企業・団体に1トン当たり1000円で譲渡すると発表
SNSで情報を得た人たちは、避難を思いとどまる傾向にあったという
ライブドアニュース速報
24日から「くまモンうまい棒」を、熊本県で先行発売する
マイナビニュース
建築会社を営む男性が2400円で落札し、ダイナマイトを使い爆破した
日テレNEWS NNN
熊本地震から1年を迎え「一年間支えてくれてありがとう」とメッセージ
Jタウンネット
熊本城の被害は大きいが、それは「今しか見られない熊本」だと指摘
復興を支えてきた男性の「忘れないでください」という言葉に涙
ABEMA TIMES
熊本地震の仮設住宅110カ所で、孤独死が確認されたのは初めて
熊本市動植物園の業務を妨げたとして、偽計業務妨害容疑で逮捕されていた
益城町の小学生チームのため発足された「グラウンドを作ろう」プロジェクト
スポーツ報知
ともに熊本市出身で、多くの人気番組を持つ売れっ子だけに大盛況だそう
週刊女性PRIME