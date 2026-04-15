◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）ロッテの5年目右腕・八木彬が「正真正銘」のプロ初勝利を手にした。先発・毛利の後を受けて5―5の4回から2番手でマウンドに上がり、万波に一発を浴びるも白星を手にし「もう5年目だけど、やっと勝利を挙げられて良かった。最高です」と喜んだ。昨年5月7日の楽天戦では3番手で1回1/3を無安打無失点。一度は「勝利投手」とされて当時の吉井理人監督と笑顔で写