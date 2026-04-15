春になり、クマの活動が活発になるのを前に、新潟県糸魚川市を流れる姫川で4月15日、クマの隠れ場所を減らすため、樹木の伐採などが行われました。 冬眠から目覚めたクマが活動を始めるのを前に、高田河川国道事務所は15日、糸魚川市を流れる姫川の河川敷で樹木の伐採や草木の踏み倒しを開始しました。 【高田河川国道事務所河川管理課丸山誠 課長】 「これから暖かくなって樹木が元気になると、葉っぱがたくさん生い茂って、