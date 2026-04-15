家飲みにもピッタリ！冷奴が進化しています。【写真を見る】老舗豆腐メーカーがおすすめする「冷奴トッピング」は？脇役から主役へ…進化を遂げた“豆腐”豆腐といえば、皆さんは「絹派」ですか？「木綿派」ですか？40代「圧倒的に絹派です」10代「木綿です。形崩れないのがいいなって。冷奴とかも木綿」食卓の脇役として扱われがちな豆腐が、いま進化をとげています。東京・練馬区のスーパー「アキダイ 関町本店」の売り場を