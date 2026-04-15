家飲みにもピッタリ！冷奴が進化しています。

【写真を見る】老舗豆腐メーカーがおすすめする「冷奴トッピング」は？

脇役から主役へ…進化を遂げた“豆腐”

豆腐といえば、皆さんは「絹派」ですか？「木綿派」ですか？

40代

「圧倒的に絹派です」

10代

「木綿です。形崩れないのがいいなって。冷奴とかも木綿」

食卓の脇役として扱われがちな豆腐が、いま進化をとげています。

東京・練馬区のスーパー「アキダイ 関町本店」の売り場を見てみると…

記者

「様々な種類の豆腐が並んでいます」

その数、10種類以上。

各メーカーがしのぎを削るなか、注目の商品が、相模屋食料のおつまみにぴったり「『おつまみやっこ』シリーズ」。



「おぼろとうふ」に専用のタレをかけるだけで、居酒屋の味が手軽に楽しめるとあって、売り上げは右肩上がり。

1番人気は「おつまみやっこ ゆずおろしポン酢」（170円 ※参考価格）

2026年からはトレンドの「さっぱり麻辣」（170円 ※参考価格）も登場しました。

さらに、タカノフーズの枝豆の風味をいかした豆腐「やわとろ枝豆風味豆腐」（200円 ※希望小売価格）も人気。お酒好きにはたまりません。

皆さん今夜の晩酌に、一品いかがですか？

トッピングも色々！老舗メーカーがおすすめするのは…

井上貴博キャスター:

老舗豆腐メーカー「相模屋食料」が、社員がおすすめする「冷奴トッピングランキング」を発表しています。

【冷奴トッピングランキング】※相模屋食料HPより

1位：ねぎ塩奴

2位：マグロアボカド奴

3位：タルタル奴

3位のタルタルはやったことないですけど、合いそうな感じがしますね。

ほかにも、変り種があります。

▼イタリアン奴

豆腐をチーズの代わりにします。



・作り方

（1）トマトを輪切りにする

（2）オリーブオイル・塩・刻んだバジルを混ぜる

（3）木綿とうふをスライスして並べる

▼はちみつレモン奴

ちょっとしたデザート感覚です。



・作り方

（1）レモン汁とハチミツを1：3の割合で混ぜる

（2）絹とうふに回しかけ、お好みでハチミツとカットレモンを飾る

▼黒蜜きなこ奴

作り方は、絹とうふに黒蜜ときなこをかけるだけ