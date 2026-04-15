絹派？木綿派？老舗豆腐メーカー「相模屋」社員おすすめ！冷奴トッピングランキング【Nスタ解説】
家飲みにもピッタリ！冷奴が進化しています。
【写真を見る】老舗豆腐メーカーがおすすめする「冷奴トッピング」は？
脇役から主役へ…進化を遂げた“豆腐”
豆腐といえば、皆さんは「絹派」ですか？「木綿派」ですか？
40代
「圧倒的に絹派です」
10代
「木綿です。形崩れないのがいいなって。冷奴とかも木綿」
食卓の脇役として扱われがちな豆腐が、いま進化をとげています。
東京・練馬区のスーパー「アキダイ 関町本店」の売り場を見てみると…
記者
「様々な種類の豆腐が並んでいます」
その数、10種類以上。
各メーカーがしのぎを削るなか、注目の商品が、相模屋食料のおつまみにぴったり「『おつまみやっこ』シリーズ」。
「おぼろとうふ」に専用のタレをかけるだけで、居酒屋の味が手軽に楽しめるとあって、売り上げは右肩上がり。
1番人気は「おつまみやっこ ゆずおろしポン酢」（170円 ※参考価格）
2026年からはトレンドの「さっぱり麻辣」（170円 ※参考価格）も登場しました。
さらに、タカノフーズの枝豆の風味をいかした豆腐「やわとろ枝豆風味豆腐」（200円 ※希望小売価格）も人気。お酒好きにはたまりません。
皆さん今夜の晩酌に、一品いかがですか？
トッピングも色々！老舗メーカーがおすすめするのは…
井上貴博キャスター:
老舗豆腐メーカー「相模屋食料」が、社員がおすすめする「冷奴トッピングランキング」を発表しています。
【冷奴トッピングランキング】※相模屋食料HPより
1位：ねぎ塩奴
2位：マグロアボカド奴
3位：タルタル奴
3位のタルタルはやったことないですけど、合いそうな感じがしますね。
ほかにも、変り種があります。
▼イタリアン奴
豆腐をチーズの代わりにします。
・作り方
（1）トマトを輪切りにする
（2）オリーブオイル・塩・刻んだバジルを混ぜる
（3）木綿とうふをスライスして並べる
▼はちみつレモン奴
ちょっとしたデザート感覚です。
・作り方
（1）レモン汁とハチミツを1：3の割合で混ぜる
（2）絹とうふに回しかけ、お好みでハチミツとカットレモンを飾る
▼黒蜜きなこ奴
作り方は、絹とうふに黒蜜ときなこをかけるだけ