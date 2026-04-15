木下グループの合同入社式が4月13日、東京都立川市の「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」で行われ、フィギュアスケートのペアで“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組をはじめ、千葉百音（20）、島田麻央（17）、長岡柚奈（20）・森口澄士（24）組、森田真沙也（22）・吉田唄菜（22）組らが登場した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃ