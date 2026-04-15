木下グループの合同入社式が4月13日、東京都立川市の「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」で行われ、フィギュアスケートのペアで“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組をはじめ、千葉百音（20）、島田麻央（17）、長岡柚奈（20）・森口澄士（24）組、森田真沙也（22）・吉田唄菜（22）組らが登場した。

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新入社員333人の門出を彩る華やかな式典は、新入社員代表としてあいさつしたアイスダンスの島田高志郎（24）に加え、サプライズで姿を見せた浅田真央（35）など豪華な顔ぶれが大きな驚きを呼んだ。

会場となったリンクでは、りくりゅうが演技を披露し、千葉や島田麻央ら所属スケーターもパフォーマンスで新生活のスタートを後押しした。さらに、島田高志郎に花束を渡すため浅田がサプライズ登場し、「どんなことがあっても諦めず前に進んで挑戦していただきたい」とエールを送ったことで、入社式は“会社行事”の枠を超えた特別な時間になった。

【画像】三浦璃来、木原龍一組 木下グループ入社式 木下グループ入社式で特別パフォーマンスを披露する三浦璃来、木原龍一組（カメラ・渡辺 朋美）＝２０２６（令和８）年４月１３日、立川市のＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ

この話題にはSNS上で、「木下グループの入社式、もはやフィギュアスケートの世界選手権やん」「マジで豪華すぎるやろ」「りくりゅうが毎回こういうイベントで場を持っていくの、ペアとしての存在感が規格外すぎる」「何という入社式！ スケート好きな人にとっては夢のような式ですね」といった驚きの声が上がっている。