車高＋40mmで全天候性能を獲得！メルセデス・ベンツ「CクラスオールテレインC220d 4マチック」は、2022年1月にCクラスの新たなラインナップとして追加されたモデルです。ベースとなるCクラスステーションワゴン（S206型）に対して全高と最低地上高を約40mm高めることで、悪路走破性と日常実用性を両立させています。「Eクラス オールテレイン」の弟分に当たるモデルであり、欧州などでも人気の高いクロスオーバーワゴンという