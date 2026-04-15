車高＋40mmで全天候性能を獲得！

メルセデス・ベンツ「CクラスオールテレインC220d 4マチック」は、2022年1月にCクラスの新たなラインナップとして追加されたモデルです。

ベースとなるCクラスステーションワゴン（S206型）に対して全高と最低地上高を約40mm高めることで、悪路走破性と日常実用性を両立させています。「Eクラス オールテレイン」の弟分に当たるモデルであり、欧州などでも人気の高いクロスオーバーワゴンというジャンルに位置づけられます。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.7m級の「“四駆”ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（30枚）

エクステリアはシングルルーバーのラジエーターグリル、シルバークロームのアンダーライドガード、ブラックのホイールアーチカバーが特徴で、ワゴンベースでありながら明確なSUVテイストを与えています。

ボディサイズは全長4760mm×全幅1840mm×全高1495mm、ホイールベース2865mm、車重1870kg。全高1495mmに抑えられているため、多くの都市部の機械式立体駐車場に対応しやすい高さです。同クラスのSUVではこの扱いやすい全高を実現するのが難しく、日常使いでの優位点となっています。

ちなみに、国産車でコンセプトやサイズ感が近いモデルとしては、スバル「レヴォーグ レイバック」（全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mm）が挙げられます。

ラゲッジ容量を比較すると、Cクラスオールテレインが通常時490リットル（後席可倒時で最大1510リットル）、レヴォーグ レイバックがサブトランクを含め通常時561リットル（床下収納69リットル＋メイン収納492リットル）となっており、どちらもステーションワゴンベースならではの十分な積載力を誇ります。

なお、スバルの公式サイトによると、レヴォーグ レイバックの現行モデルについては「生産終了に伴い、2026年4月13日をもって新規注文受付を終了いたします」とアナウンスされており、クロスオーバーワゴン市場の動向にも注目が集まっています。

パワートレインは2.0リッター直列4気筒クリーンディーゼルターボ（OM654M型）で、最高出力200ps・最大トルク440Nmを発揮します。さらにISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを採用しています。

9速ATと4MATIC（フルタイム4WD）との組み合わせで、WLTCモード燃費は17.9km／Lを達成しています。ISGは発進時や加速時にトルクをアシストするだけでなく、走行中に積極的にエネルギーを回生。ディーゼルならではの低回転域の豊かなトルクにISGが加わることで、日常走行での扱いやすさと燃費効率をさらに高めています。

インテリアはCクラスの最新MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）システムを搭載し、11.9インチの縦型センターディスプレイを採用。アンビエントライト64色、レーダーセーフティパッケージ、360度カメラなどを装備しています。

現行仕様ではMBUX ARナビゲーションやデジタルライトなどの先進装備が採用されるなど、継続的なアップデートが行われています。

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Cクラス オールテレインの価格（消費税込）は891万円です。参考までに、前述したサイズ感の近いスバル・レヴォーグ レイバックの特別仕様車「ブラックセレクション」は424万6000円となっており、Cクラスオールテレインはプレミアムクラスならではの価格設定と言えます。

SUVほど大きくなく、ワゴンより悪路に強く、ディーゼル4WDで燃費も優秀なCクラスオールテレインは、SUV全盛の時代にあえて「ワゴン派」に応えるメルセデスらしい一台です。