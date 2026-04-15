とたが、台湾の人気女性シンガーソングライター・163bracesとのパフォーマンス楽曲を収録したシングル「オノマトペ」を4月22日にリリースすることが発表された。163bracesは、YouTubeやInstagramで日本の楽曲などのカバー投稿が最初に注目を集め、現在YouTubeで約90万人のフォロワーを抱えている。2025年にリリースした初のフルアルバム『海螺記（HAIROCHI）』は、国内外で大きく評価され、今年1月には初のZepp New Taipei公演を大