15日午後3時10分ごろ、和歌山県岩出市相谷の交差点で、通行人から「車と小学生がぶつかった」と110番があった。岩出署によると、乗用車が信号柱に衝突した弾みで下校中の小学生の女子児童2人をはねた。2人はいずれも同市の10歳と11歳で、1人は骨折や肺挫傷の重傷、もう1人は軽傷。2人とも命に別条はないという。運転手の無職男性（83）もけがをして搬送された。署によると、車は信号柱に衝突した弾みで横断歩道を渡っていた