歌手の新浜レオン（29）が15日、神奈川・ラゾーナ川崎で自身初のEP（ミニアルバム）「NewBeginning」のリリースイベントを行った。収録曲「LOVEしない？」では、愛あふレオンな“LOVEしないダンス”を披露した。勢いよく膝スラで登場すると、ヒット曲「全てあげよう」や「Fun！Fun！Fun！」などを披露。そして迎えた「LOVEしない？」では、両手で胸の前につくったハートマークを、突き出したり、上下に動かす「LOVEしないダ