歌手の新浜レオン（29）が15日、神奈川・ラゾーナ川崎で自身初のEP（ミニアルバム）「New Beginning」のリリースイベントを行った。収録曲「LOVEしない？」では、愛あふレオンな“LOVEしないダンス”を披露した。

勢いよく膝スラで登場すると、ヒット曲「全てあげよう」や「Fun！Fun！Fun！」などを披露。そして迎えた「LOVEしない？」では、両手で胸の前につくったハートマークを、突き出したり、上下に動かす「LOVEしないダンス」で1500人の観客を盛り上げた。あいにくの雨もなんのその、「レオンパワー全開でいけました！」と満点の笑顔を見せた。

「窓拭きダンス」「膝スラ」「WAKIWAKIダンス」と、本紙命名のキャッチーな振り付けで話題を呼んできた新浜。今回はハートマークを振りまく「LOVEしないダンス」で勝負をかける。作詞作曲は、24年の紅白に共に初出場し、同い年でもある「紅白同級生」のアーティスト・こっちのけんと（29）。本イベントにもゲスト出演し、2人がラッキーカラーとしているグリーンに包まれたステージで大ヒット曲「はいよろこんで」を披露した上「LOVEしない？」をコラボ歌唱した。

同曲について、こっちのけんとは「僕の中でレオンさんは、昭和アニメの主人公。それに合わせた主題歌」とならではのイメージを語り、新浜も「歌手という軸は絶対に忘れずに“どんなことがあっても一緒にいようね”というメッセージをラブとともに届けていきたい」と思いを込めた。

曲中には「デレデレオン」「おつかレオン」といったレオン語のかけ声が多く登場する。新浜も「レオン語の流行語大賞狙ってます！」と意気込み。SNSを起点とした独自のスタイルで歌謡界に新風を吹き込んでいく。