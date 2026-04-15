4月16日（木）の近畿地方は、天気回復で日ざしがたっぷり。ただ、北風がやや強く吹いて、晴れる割にヒンヤリ感じる所もあるでしょう。 15日（水）に雨を降らせた低気圧は東へ離れ、近畿地方は北から高気圧に覆われてくる見込みです。このため、明け方までは北部を中心ににわか雨の残る所がありますが、朝から広い範囲で晴れるでしょう。 ただ、低気圧と高気圧の間で気圧の傾きが大きくなるため、一時的に北風がやや強く吹