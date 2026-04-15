秋元康氏（67）総合プロデュースの女性11人組「WHITESCORPION」が15日、アーバンドックららぽーと豊洲シーサイドデッキメインステージで新曲「7秒のレジスタンス」のリリースイベントを行った。小雨が降る会場に黒の衣装で登場。セットリストが進むにつれて雨脚が強まったが、タイトル曲「7秒のレジスタンス」、「アイマイライフ」、今回が初披露となる「その世界戦を生きている」を含む全6曲をパフォーマンスし、集まっ