「中日−広島」（１５日、バンテリンドーム）試合前の練習中、広島の小園が中日のマスコットキャラクターのドアラから話しかけられる場面があった。ドアラが小園の両肩に手を置いて見つめると、小園は横を向いて苦笑い。ドアラが下げているカバンには「買ってください」とも書かれており、まさかの営業だった可能性もある。昨季は自身初の首位打者に輝いた小園は今季はこの試合までリーグワーストの打率・１１４と苦しんで