“これ欲しい”が詰まってる！ 下北沢のポップな雑貨店東京・下北沢駅から徒歩約6分、一番街商店街にある「RIRI MARKET」は、思わず足を止めたくなるカラフルな外観が目印のポップ雑貨店。見ているだけでも楽しく、まるで宝探しをするような感覚で、お気に入りを見つけることができます。小ぢんまりとした店内に細々した雑貨が並ぶ。宝探し感覚でショッピング！店頭に置いてあった「柴犬スクイーズ」330円。早速、きゅん！店内に入