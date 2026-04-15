“これ欲しい”が詰まってる！ 下北沢のポップな雑貨店

東京・下北沢駅から徒歩約6分、一番街商店街にある「RIRI MARKET」は、思わず足を止めたくなるカラフルな外観が目印のポップ雑貨店。見ているだけでも楽しく、まるで宝探しをするような感覚で、お気に入りを見つけることができます。

小ぢんまりとした店内に細々した雑貨が並ぶ。宝探し感覚でショッピング！

店頭に置いてあった「柴犬スクイーズ」330円。早速、きゅん！

店内に入ると、壁一面に並ぶ色とりどりのシールや小物たちに、思わず気分が上がります。どこか懐かしさを感じるデザインも多く、平成レトロブームの今、大人世代の“かわいいもの好き心”をくすぐるラインナップが特徴。商品はオンラインでの買い付けのほか、タイなどアジア各国へ直接足を運んでセレクトしているそうです。

特に人気のシールは、店頭に並ぶだけでも約200種類と圧巻の品揃え。まとめ買いする人も多く、「気づけば2000〜3000円分買ってしまった！」というお客さんも多いそう。

店主のデキルさんが雑貨店を始めたきっかけは、大好きだったタイの存在。幼い頃、雑貨店を営んでいた父親に連れられて何度もタイを訪れた経験があり、そのとき出合ったキラキラしたシールに強く惹かれたのだそうです。

やがて「自分でも雑貨店をやってみたい」と思うようになり、父親が取引していた卸先のことを思い出して現地で大量に買い付けたのが、お店のスタート。店内にはタイをはじめとするアジアの小物も飾られていて、異国のマーケットのような楽しい雰囲気も魅力です。

シールブームが訪れる前から、約6年続けてきたお店ですが、近年のシール人気の高まりとともに来店客も増加。いまでは幅広い世代が訪れる人気店になっているそうです。



入り口付近にずらりと並ぶロールステッカーシリーズ

新生活が始まる4月は、手帳や文房具を新調したくなる季節。そんなタイミングにおすすめの、大人でも取り入れやすいアイテムを聞いてみました。まず注目したいのは、人気のシール。なかでもおすすめの3種類をピックアップしてもらいました。

ロールステッカーシリーズ

店内に入ってまず目に入るのが、カーテンのようにずらりと並ぶロールステッカー。こちらはイギリスのイラストレーターによるデザイン。柄の種類が豊富ながら、価格は基本的に1シート88円と手に取りやすいのもうれしい（キラキラした素材は1シート132円）。さらに10シート購入すると、レジ前のボックスから好きなシールを1シートプレゼントしてもらえるサービスも。あれもこれも欲しくなってしまい、ついたくさん買ってしまいそうです。

こちらのシリーズで特に人気なのが、イヌやネコをモチーフにしたデザイン。さまざまな表情やポーズをした動物たちが描かれていて、思わず何種類も集めたくなるかわいさです。ゆるいタッチのイラストは大人でも取り入れやすく、手帳やノートのアクセントにもぴったり。見ているだけでも癒やされるような存在感です。

このシリーズで人気というマトリョーシカ柄

「ロールステッカー」各143円（1シート）

こちらはアメリカのイラストレーターによるデザイン。1980年代のデザインをもとに復刻されたシリーズで、小さい頃に似たようなシールを持っていたという人なら、思わず懐かしさを覚えるかもしれません。どこかレトロな雰囲気も、いまの平成レトロブームと重なって新鮮に感じられます。

株式会社 奥山商会のシール

「奥山商会のシール」143円（1シート）

日本のメーカー、株式会社 奥山商会のシールも人気。じっくり見ていくと、人物や動物、花などのさまざまな絵柄があり、選ぶ時間も楽しいシリーズです。しっかりとしたつくりも魅力で、貼りやすさや耐久性のよさもポイント。

左から「和風シール（相撲）」275円、「ラメ入りシール（ラグビーチーム）」264円、「和風シール（花札）」275円

30代女性には、相撲などの和モチーフのデザインも人気だそう。スポーツをテーマにした柄も豊富に揃い、ほかではなかなか見かけない個性的なラインナップも魅力です。花札をモチーフにした少しとがったデザインなど、遊び心のあるセレクトも。

タイのキラキラシール

「キラキラシール」各165円

店主のデキルさんがシールショップを始めるきっかけにもなったという、タイのキラキラシールも見逃せません。ラメやホログラムがきらめく華やかなデザインは、見ているだけでも楽しい存在感。どこか懐かしくもありながら独特のセンスも魅力で、お店の原点ともいえるアイテムのひとつです。

デキルさんのお気に入りはハートモチーフのシール。シンプルなハートだけのデザインから、ロゴや柄が入ったものまでバリエーションも豊富で、選ぶ楽しさがあります。汎用性が高く、手帳のデコレーションはもちろん、メッセージカードやラッピングなどにも使いやすいのが魅力。バレンタインなどのイベント時はもちろん、日常のちょっとしたアレンジにも活躍してくれます。

ミニ雑貨

「プラペンケース」330円

「RIRI MARKET」には、平成女子の心をくすぐるミニ雑貨も豊富に揃います。思わず「懐かしい！」と言ってしまうアイテムに出合えるのも、この店の楽しさのひとつ。

なかでも目を引くのが、カラフルなプラスチック製のペンケース。学生時代を思い出すレトロな雰囲気で、つい手に取りたくなります。仕事用の文房具をまとめておけば、話題のきっかけになることも。ペンケースとしてはもちろん、化粧筆やリップなどのコスメをまとめておくポーチ代わりに使うのもおすすめです。

「昔のケータイキーホルダー」各440円

ガラケーをモチーフにしたキーホルダーも人気アイテムのひとつ。平成らしさを感じるデザインは、30代女性を中心に手に取る人が多いそうです。当時の思い出を語りながら選ぶ時間も楽しい！

「ヘアクリップ」各110円

人気商品のヘアクリップもチェックしたいアイテム。前髪をさっと留めたいときなど、日常使いしやすく大人女性にも出番が多いはず。デザインのかわいさはもちろん、気軽に手に取りやすい価格帯もうれしいポイント。あれもこれも欲しくなってしまう、そんな小さなワクワクに出合えます。

「ゆびわ」各110円

小さなリングも人気アイテムのひとつ。なかでもグリーンのメロンソーダをモチーフにしたデザインは特に人気が高く、取材時にはすでに売り切れてしまっていました。ワンコインで買える手頃さもあり、いくつかまとめて購入する人も多いそうです。

こうした小さくてかわいい雑貨が店内のあちこちに並び、大人女性の心をくすぐるアイテムが次々と目に入ってきます。気づけばあれもこれも手に取ってしまい、つい長居してしまいます。



こんな使い方はいかが？ 日常でのシール活用法

「ペン」550円、「リカちゃん シール」220円、「くれよんしんちゃん シール」220円、「ワッペン」各330円

平成レトロなシール人気が再燃している今、あらためて注目したいのが“シールを使ったデコレーション”。キッズ向けデザインも多く揃うなか、あえて大人がキャラクターシールを取り入れるのも、今っぽい楽しみ方。懐かしさを共有しながらシールの話で盛り上がったり、ちょっとした会話のきっかけになったり。

モバイルバッテリーや名刺入れ、メガネケースなどに貼れば、自分の持ち物の目印にも。さりげなくカスタマイズできるのも、シールの魅力です。

「フリップブックシール」各330円、「シールバインダー」770円

手帳にも貼りやすい小ぶりサイズのシールのなかには、パラパラめくると絵が動く“パラパラマンガ”仕様のものも。手帳やノートのすみっこに貼って、ちょっとした息抜きにパラパラめくってみて。

手紙のワンポイントに使ったり、シンプルなメモ帳や付箋に貼って、こっそり楽しむのもいいかも。日常のなかに小さな楽しみを忍ばせられるのも、こうしたシールならではの魅力です。

「月のレース巾着」Lサイズ198円、Sサイズ110円、XSサイズ77円

いま人気のぷっくりシールは、ちょっとしたギフトのアクセントにもおすすめだそう。小さな袋やラッピングに貼るだけで、ぐっと特別感が出ます。

たとえば、シンプルな巾着にひとつ添えるだけでも印象が変わります。かわいいだけでなく、さりげないひと工夫が感じられて印象に残りやすいかも。こうした「ちょっとした気遣い」をプラスできるのも、シールならではの楽しみ方です。

カラフルな雑貨に囲まれる時間は、忙しい毎日のちょっとしたリフレッシュ。新生活が始まるこの春は、下北沢の「RIRI MARKET」で、手帳時間や仕事時間が少し楽しくなるお気に入りを探してみてはいかがでしょうか。店内にはさまざまなアイテムがぎゅっと詰まっているので、時間に余裕があるときにじっくり見て回るのがおすすめ。思いがけない“お気に入り”との出合いも楽しめそうです。



■RIRI MARKET（りーり まーけっと）

住所：東京都世田谷区北沢2-39-15

営業時間：13〜18時（日によって違うため公式Instagramを要確認）

定休日：不定休



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Text：松崎愛香

Photo：yoko



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