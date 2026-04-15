キャナルシティ博多は4月、オープンから30年を迎えます。この節目に、ラーメンスタジアムが帰ってきます。15日、メディア向けの内覧会が開かれました。 ■井ノ上新弥フィールドキャスター「キャナルシティ博多の名物といえば、この噴水ショーです。今から30年前、キャナルシティ博多の歴史は、この場所からスタートしました。」 1996年、繊維メーカー「カネボウ」の工