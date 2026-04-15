キャナルシティ博多は4月、オープンから30年を迎えます。この節目に、ラーメンスタジアムが帰ってきます。15日、メディア向けの内覧会が開かれました。

■井ノ上新弥フィールドキャスター

「キャナルシティ博多の名物といえば、この噴水ショーです。今から30年前、キャナルシティ博多の歴史は、この場所からスタートしました。」

1996年、繊維メーカー「カネボウ」の工場跡地にオープンしたキャナルシティ博多。



オープン初日は20万人以上が駆けつけ、来場者数は2週間で250万人を突破しました。2025年、累計客数は4億人を超え、今もその存在感を示しています。



そんなランドマークが30年を記念して、4月17日からキャナル誕生祭を開催します。この日に、リニューアルオープンするのが。

■井ノ上フィールドキャスター

「今回のイベントで注目なのが、こちらのラーメンスタジアムです。全面改装を終え、約7か月ぶりにリニューアルオープンします。」



2025年9月からお休みしていた「ラーメンスタジアム」が帰ってきます。



リニューアルに伴い、九州初出店や復活ブランドなど、全国で人気のラーメン8店舗が集結しました。



中でも注目の取り組みがこちらです。

■井ノ上フィールドキャスター

「いろいろなラーメンを食べ比べしたいけれど、迷っちゃう。そんな人におすすめなのが、このミニラーメンです。」



各店舗で、通常サイズより小さめの「ミニラーメン」が誕生。



こちらは、秋田から九州初出店、ミシュランガイドにも掲載された名店「らーめん錦」です。※秋田男鹿塩らぁめん1130円、ミニラーメン700円



■井ノ上フィールドキャスター

「濃厚スープの中に、鶏の旨みが効いています。つるつる、もちもちの麺がスープに絡んで、よく合います。」



■らーめん錦・小林康弘さん

「秋田の食材を使用しているのが一番のポイントです。なまはげ塩というものを使用しています。」

■井ノ上フィールドキャスター

「ここだけで味わえる秋田のラーメンですね。」

今回、25年ぶりに復活するラーメンもあります。



博多一幸舎の「生みの親」が創業前に作っていたもので、ラーメンスタジアム限定で味わうことができます。※博多一黒丸：ラーメン950円、ミニラーメン700円



■井ノ上フィールドキャスター

「豚骨スープですが、口当たりがまろやかで、濃厚だけれどあっさりしています。ミニラーメンは食べ比べができていいですね。」



ラーメンスタジアムのリニューアルなど、多くのイベントが予定されているキャナル誕生祭は、17日にスタートします。誕生祭セールは24日からです。