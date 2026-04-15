4月14日、東京都内でNetflixのドラマ『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティがおこなわれ、主演の戸田恵梨香が、背中の大きく開いたド派手なゴールドドレス姿を披露し、話題を集めている。「『地獄に堕ちるわよ』は、2021年に亡くなった占い師の細木数子さんの半生を描いたドラマで、戸田さんが細木さんを演じています。細木さんは20歳で銀座にクラブを開き“夜の女性”として活躍してきた過去があります。今回、戸田さんの着用