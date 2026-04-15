4月14日、東京都内でNetflixのドラマ『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティがおこなわれ、主演の戸田恵梨香が、背中の大きく開いたド派手なゴールドドレス姿を披露し、話題を集めている。

「『地獄に堕ちるわよ』は、2021年に亡くなった占い師の細木数子さんの半生を描いたドラマで、戸田さんが細木さんを演じています。細木さんは20歳で銀座にクラブを開き“夜の女性”として活躍してきた過去があります。今回、戸田さんの着用しているドレスは、細木さんの波乱万丈の人生とともに、そのイメージを合わせたもののようです」（スポーツ紙記者）

戸田のゴールドドレス姿は、NetflixのオフィシャルInstagramアカウントでも確認できる。Xでは

《ラグジュアリーでした》

《輝きが強すぎて目が離せない…美しさが本物すぎるわ》

といった称賛が集まった。一方、『地獄に堕ちるわよ』に関しては、制作発表時から懸念の声があったと語るのはエンタメ系ライターだ。

「大多数の視聴者にとって、細木さんのイメージは、テレビ番組で芸能人や著名人を容赦なく怒鳴りつけ、お説教をする“怖い”姿です。そのため、戸田さんのイメージにふさわしくないのでは、といった声が聞かれました。しかし、制作陣にとってそうした反応は織り込み済みだったと思います。むしろ、戸田さんが清濁併せ呑む人生を送ってきた細木さんの豪傑な姿をいかに演じるか、といった“ギャップ”を強調しようとしているように見えます」

YouTubeなどで公開されている予告編では、戸田が不敵な笑みを浮かべるほか、声を荒らげる姿なども見られる。

「作品では、若い時代から中高年となるまでの細木さんの姿を、すべて戸田さんが演じています。メイクなどで年齢を重ねた姿を作り込んでいますから、場合によっては“コント”のように映る可能性もあります。劇中では、細木さんを激怒させたお笑い芸人のレイザーラモンHGさんが本人役で出演するなど、リアリティを重視した内容となっています。細木さんの人生は波乱に満ちたものですから、ストーリーがおもしろければ没入できると思います」（同前）

このドラマが、女優としてのキャリアを重ねる戸田にとって、大きな転機となる作品となるのは間違いなさそうだ。