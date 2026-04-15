舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』が、都市型フェスティバル「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026 ステップショー」に参加することが決定した。【写真】片寄涼太、水美舞斗、瀬央ゆりあの熱が伝わる！『HiGH＆LOW THE 戦国』メインビジュアル「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のメイン企画「ステップショー」は、本格的なエンターテインメントを無料で楽しめるプログラム。ミュージカルやオペラ、バレエなど多彩な舞台作品の名作・話題作・新