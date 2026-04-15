舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』、「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026 ステップショー」初参戦！
舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』が、都市型フェスティバル「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026 ステップショー」に参加することが決定した。
【写真】片寄涼太、水美舞斗、瀬央ゆりあの熱が伝わる！ 『HiGH＆LOW THE 戦国』メインビジュアル
「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のメイン企画「ステップショー」は、本格的なエンターテインメントを無料で楽しめるプログラム。ミュージカルやオペラ、バレエなど多彩な舞台作品の名作・話題作・新作が、今年新設される屋根付き特設ステージに集結する。劇場でしか味わえないパフォーマンスを、日比谷の開放的な空の下、オールスタンディングで気軽に体験できる特別企画だ。
2026年5月6日、梅田芸術劇場は舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』で本フェスに初参加。酒場の女将・吐澤檸檬を演じる土井ケイトによる歌唱と、LDH SCREAM空、EXPG Labの大串咲太郎、冨土原生、八木橋風芽、藤谷星雫、川口英大によるパフォーマンスを披露する。
さらに、『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』の楽曲が本イベントで初披露されるほか、脚本・演出を務める平沼紀久、出演キャストの小野塚勇人、土井ケイトによるトークセッションも実施。作品の見どころや『HiGH＆LOW』の魅力を深掘りする。
『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』は、2024年に上演された“戦国時代活劇”『HiGH＆LOW THE 戦国』（企画・プロデュース：EXILE HIRO）を軸にしたアナザーストーリーの完全新作。
『HiGH＆LOW』は、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー“HI-AX”の総合エンタテインメント・プロジェクト。ドラマ・映画・ライブ・音楽・コミックなど多方面で展開され、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した。ドラマ放送から10周年を迎えた2026年は「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打ち、周年プロジェクトが始動している。
舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026 ステップショーは、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場にて、5月6日16時より上演。
【写真】片寄涼太、水美舞斗、瀬央ゆりあの熱が伝わる！ 『HiGH＆LOW THE 戦国』メインビジュアル
「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のメイン企画「ステップショー」は、本格的なエンターテインメントを無料で楽しめるプログラム。ミュージカルやオペラ、バレエなど多彩な舞台作品の名作・話題作・新作が、今年新設される屋根付き特設ステージに集結する。劇場でしか味わえないパフォーマンスを、日比谷の開放的な空の下、オールスタンディングで気軽に体験できる特別企画だ。
さらに、『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』の楽曲が本イベントで初披露されるほか、脚本・演出を務める平沼紀久、出演キャストの小野塚勇人、土井ケイトによるトークセッションも実施。作品の見どころや『HiGH＆LOW』の魅力を深掘りする。
『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』は、2024年に上演された“戦国時代活劇”『HiGH＆LOW THE 戦国』（企画・プロデュース：EXILE HIRO）を軸にしたアナザーストーリーの完全新作。
『HiGH＆LOW』は、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー“HI-AX”の総合エンタテインメント・プロジェクト。ドラマ・映画・ライブ・音楽・コミックなど多方面で展開され、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した。ドラマ放送から10周年を迎えた2026年は「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打ち、周年プロジェクトが始動している。
舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026 ステップショーは、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場にて、5月6日16時より上演。