群馬県の郷土の味「焼きまんじゅう」が、4月21日より群馬県内のセブン‐イレブンで発売されることが決まった。【写真】群馬県の郷土の味「焼きまんじゅう」セブン-イレブンに登場「焼きまんじゅう」は、ふんわりとした白い生地に、甘辛い濃厚な味噌だれを塗り、香ばしく焼き上げた料理。セブン-イレブンのオリジナル菓子パン開発で培った知見を活かし、生地の原料選定からこだわり、“軽い食感”に仕上げた。焼おにぎりなど