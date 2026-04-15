セブン‐イレブンで群馬県の郷土の味、商品化 「焼きまんじゅう」県内限定で発売決定【担当者コメント】
群馬県の郷土の味「焼きまんじゅう」が、4月21日より群馬県内のセブン‐イレブンで発売されることが決まった。
【写真】群馬県の郷土の味「焼きまんじゅう」セブン-イレブンに登場
「焼きまんじゅう」は、ふんわりとした白い生地に、甘辛い濃厚な味噌だれを塗り、香ばしく焼き上げた料理。
セブン-イレブンのオリジナル菓子パン開発で培った知見を活かし、生地の原料選定からこだわり、“軽い食感”に仕上げた。焼おにぎりなどの調理にも使用する高温調理ができる焼成機を活用。たれは表裏につけては焼く、「つけ焼き」を3回繰り返し、また盛り付け後にも上から塗り、香ばしい味わいが口の中いっぱいに広がる。
■焼きまんじゅう
価格：270円（税込291.60円）
発売日：4月21日（火）
販売エリア：群馬県
■担当者コメント
群馬県内の加盟店様から「焼きまんじゅうを商品化してほしい」というお声をいただいたことをきっかけに開発をスタートしました。専門店の工程を参考にしながら、香ばしさや食感の“おいしさの基準”を研究し、セブン‐イレブンならではの製法で仕上げています。
頬張った瞬間に広がる甘じょっぱさと香ばしさ、そして軽い食感を、お楽しみいただければうれしいです。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ
【写真】群馬県の郷土の味「焼きまんじゅう」セブン-イレブンに登場
「焼きまんじゅう」は、ふんわりとした白い生地に、甘辛い濃厚な味噌だれを塗り、香ばしく焼き上げた料理。
セブン-イレブンのオリジナル菓子パン開発で培った知見を活かし、生地の原料選定からこだわり、“軽い食感”に仕上げた。焼おにぎりなどの調理にも使用する高温調理ができる焼成機を活用。たれは表裏につけては焼く、「つけ焼き」を3回繰り返し、また盛り付け後にも上から塗り、香ばしい味わいが口の中いっぱいに広がる。
価格：270円（税込291.60円）
発売日：4月21日（火）
販売エリア：群馬県
■担当者コメント
群馬県内の加盟店様から「焼きまんじゅうを商品化してほしい」というお声をいただいたことをきっかけに開発をスタートしました。専門店の工程を参考にしながら、香ばしさや食感の“おいしさの基準”を研究し、セブン‐イレブンならではの製法で仕上げています。
頬張った瞬間に広がる甘じょっぱさと香ばしさ、そして軽い食感を、お楽しみいただければうれしいです。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ