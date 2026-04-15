4月8日放送のライオンズナイターでは、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク―西武2回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。前の試合（4月7日、対ソフトバンク1回戦）を振り返ってもらった。 ――前の試合（4月7日、対ソフトバンク1回戦）ではチームスローガン『打破』を体現するような試合だったと思いますが、振り返っていか