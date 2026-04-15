前節のアーセナル戦で先制ゴールを記録し、今季のプレミアリーグ得点数を二桁10ゴールにまで伸ばしたボーンマスの19歳FWイーライ・ジュニア・クルピ。情報サイト『Transfermarkt』によると、2000年に入ってからのプレミアリーグにて10代で二桁得点を記録した選手は4人しかいない。2001-02シーズンのFWジャーメイン・デフォー（ウェストハム）、2019-20シーズンのFWメイソン・グリーンウッド（マンチェスター・ユナイテッド）、今季