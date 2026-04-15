ウインカー出すべき？ それとも出さない？2026年も4月中盤に差し掛かり、まもなく待ちに待ったゴールデンウィークがやってきます。大型連休中は、帰省や旅行などで初めて訪れる土地や、普段走り慣れていない道を通る機会が格段に増えるもの。【画像】「ええぇぇ…！？」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です！（50枚）そんな不慣れな道路でドライバーを戸惑わせる要因のひとつに、「道なりに曲がっているカーブ