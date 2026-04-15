ウインカー出すべき？ それとも出さない？

2026年も4月中盤に差し掛かり、まもなく待ちに待ったゴールデンウィークがやってきます。

大型連休中は、帰省や旅行などで初めて訪れる土地や、普段走り慣れていない道を通る機会が格段に増えるもの。

【画像】「ええぇぇ…！？」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です！（50枚）

そんな不慣れな道路でドライバーを戸惑わせる要因のひとつに、「道なりに曲がっているカーブと、そこから直進方向に分岐する道が交わる変則的な交差点」があります。

道なりにカーブに沿って進む際、はたしてウインカー（方向指示器）を出すべきなのか、それとも出さなくてよいのか、一瞬迷ってしまった経験を持つ方は多いのではないでしょうか。

結論から言えば、このケースでウインカーを出すかどうかの判断基準は、道路交通法上その場所が「どのような形状の交差点として指定されているか」によります。

見分けるための最も分かりやすいポイントは、「センターライン（中央線）」の引かれ方です。

もし、カーブしている道に沿ってセンターラインが途切れずに引かれている場合、その道路の「本線」はカーブしている側となります。

つまり、センターラインに沿ってカーブを曲がっていく行為は、法律上「道なりに進む（直進する）」とみなされるため、ハンドルを切ったとしてもウインカーを出す必要はありません。

逆に、このカーブの途中から直進方向（見た目上はまっすぐ）に伸びている道へと進入する場合は、本線から外れて交差点を「右折」または「左折」する扱いとなります。

したがって、見た目はまっすぐ進んでいるように見えても、交差点への進入として適切な方向へウインカーを出すのが正解です。

さらに、「指定方向外進行禁止」の青い標識で道なりの矢印が示されているような場所でも、道なりに進むのであればウインカーは不要となります。

しかし、頭ではルールを理解していても、実際の道路状況では迷ってしまうドライバーが少なくないのが実情でしょう。

インターネット上やSNSでもこの「道なりカーブのウインカー問題」はたびたび議論の的となっており、さまざまな声が上がっています。

「教習所で道なりならウインカーは不要と習ったはずなのに、実際の道路に出ると、対向車に自分の動きを知らせるためにあえてウインカーを出してしまう」という慎重派の声や、「ルール上はウインカー不要だと分かっていても、出さずに曲がると後ろの車から『ウインカーを出せ！』と煽られそうで怖い」といった、周囲の目や地元ルールを気にする切実な意見が多く見受けられます。

また、「見た目は完全に曲がり角なのに、標識やセンターラインのせいで直進扱いになるのは直感に反していて紛らわしい」と、道路構造そのものの分かりにくさを指摘するコメントも目立ちます。

確かに、ルール通りにウインカーを出さずにカーブを進むことで、直線状の対向車が「まっすぐ突っ込んでくるのではないか」と思う可能性も否定できません。

しかし、不要な場面で誤ってウインカーを出してしまうと、今度は後続車や対向車に「脇道へ曲がるのだな」と予期せぬ誤解を与え、むしろ追突や出会い頭の事故を誘発してしまう恐れがあります。

そもそも交通ルールとは、行き交う見知らぬドライバー同士が正しく意思疎通を図るための大切な「共通言語」です。

とくに独自の地元ルールや思い込みが発生しやすい変則的な交差点では、標識や路面表示という客観的な事実に基づいた判断がトラブル回避の鍵を握ります。

思いがけない事故や交通違反で台無しにしないためにも、目の前の道路が語りかけるサインを正確に読み取ることが、見知らぬ土地でのドライブをより安全で、心から楽しめるものにしてくれるはずです。