今年9月に開幕する国民スポーツ大会に向けて大分県内の選手や団体が強化指定され、15日委嘱状が渡されました。 【写真を見る】大分県スポーツ協会強化指定交付式「元気と感動、感謝を届ける」 青森県で開催される国民スポーツ大会に向けて、大分県スポーツ協会では今年度、高校から一般までの個人38人と42校、39団体を強化指定しています。 大分市で15日、それぞれの競技の代表者に委嘱状が交付され