フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月15日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、現代人が持つ苦しみや、いじめに関するデータを基にその対処法などを語った。 勅使川原真衣「今日は『苦しみに証拠が必要な世の中だったらどうしよう』という話を、