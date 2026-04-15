国際親善試合なでしこジャパン（日本女子代表）は14日（日本時間15日）、米ワシントンで行われた国際親善試合で米国女子代表と対戦し、1-0で撃破した。敗れた米国選手は「トップクラスの対戦相手」と日本を絶賛している。日本はアジアカップで優勝に導いたニルス・ニールセン監督が電撃退任し、米国とのアウェー3連戦の初戦（11日／1-2）から狩野倫久監督が代行で指揮。この試合では前半26分、カウンターを仕掛けると、MF浜野