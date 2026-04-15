国際親善試合

なでしこジャパン（日本女子代表）は14日（日本時間15日）、米ワシントンで行われた国際親善試合で米国女子代表と対戦し、1-0で撃破した。敗れた米国選手は「トップクラスの対戦相手」と日本を絶賛している。

日本はアジアカップで優勝に導いたニルス・ニールセン監督が電撃退任し、米国とのアウェー3連戦の初戦（11日／1-2）から狩野倫久監督が代行で指揮。この試合では前半26分、カウンターを仕掛けると、MF浜野まいかが左足でシュートを叩き込み先制した。

その後は、前線から果敢なプレスをかけながら米国の反撃に対抗。後半には決定機を与える場面もあったがゴールを割らせず、最後まで1点を死守した。

後半20分から出場したDFティアナ・デイビッドソンは試合後、米ストリーミングサービス「HBO MAX」の中継の場内インタビューで「日本は間違いなくトップクラスの対戦相手です」と絶賛。「彼女たちは常に非常に組織立っていて、細部へのこだわりがとてつもなく優れています」と振り返った。

日本の組織力には脱帽の様子で「特に、守備でのプレッシャーのかけ方や陣形の保ち方が非常に忍耐強く、崩すのが本当に困難でした」とコメント。「陣形を維持することに一層の粘り強さを見せ、隙を見せてくれませんでした。それが私たちにとって非常に厳しい点でした」と残念がった。

フル出場したFWアリー・セントナーは、敗戦後の円陣でエマ・ヘイズ監督からかけられた言葉に言及。「『この悔しさをしっかり感じなさい』と言われました。もちろん、私たちの目標は出場するすべての試合で勝つことですし、おっしゃる通り望んでいた結果ではありません」と肩を落とした。

日本との3連戦最終戦（17日）に向けて「次に見据えるべき試合が残っています。エマは、昨年もそうだったように『これが最後の試合ではない』と言ってくれました。最後を良い形で締めくくれるよう、自分たちのミスから学んでいきたいです」と前を向いた。



（THE ANSWER編集部）