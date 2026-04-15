◇国際親善試合日本 1―0 米国（2026年4月14日米国・シアトル）FIFAランキング5位の女子日本代表「なでしこジャパン」は14日（日本時間15日）、米シアトルで同2位・米国代表との国際親善試合3連戦の第2戦に臨み、1―0で勝利した。11日（同12日）の第1戦から先発9人を入れ替え。前半27分にMF浜野まいか（トットナム）が先制点を挙げた。中盤でボールを奪うと、ショートカウンターからボールをつないでMF土方麻椰（アスト