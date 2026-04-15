◇国際親善試合 日本 1―0 米国（2026年4月14日 米国・シアトル）

FIFAランキング5位の女子日本代表「なでしこジャパン」は14日（日本時間15日）、米シアトルで同2位・米国代表との国際親善試合3連戦の第2戦に臨み、1―0で勝利した。

11日（同12日）の第1戦から先発9人を入れ替え。前半27分にMF浜野まいか（トットナム）が先制点を挙げた。中盤でボールを奪うと、ショートカウンターからボールをつないでMF土方麻椰（アストンヴィラ）がラストパス。ゴール右で受けた浜野は鮮やかな切り返しで相手DFをかわすと、左足でニアを打ち抜いてゴールネットを揺らした。

後半はGK大熊茜（INAC神戸）を中心に守備陣が体を張ったプレーでリードを死守。終盤は3バックを敷いて逃げ切った。

日本がW杯優勝4度の強豪・米国から勝利するのは12年3月アルガルベ杯、昨年2月シービリーブス杯に続く3度目。通算成績は3勝8分け32敗。カリフォルニア州サンノゼで行われた11日の第1戦は1―2で敗れていた。第3戦は17日（同18日）にコロラド州コマースシティーで対戦する。