BIGBANGのメンバーが来場米大リーグのドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でメッツと対戦している。会場には韓国の人気男性アーティストグループ「BIGBANG」のメンバーが来場。佐々木朗希投手らと交流する姿に、現地ファンも反応している。試合前のドジャースタジアムのグラウンド上で、記念写真を撮影したのは「BIGBANG」のメンバー、G-Dragon、D-LITEの2人。その後は、佐々木と対面。3ショット写真を撮影したり、サイ