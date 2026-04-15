京都府南丹市で行方不明になっていた小学生、安達結希さん（11）の遺体が山林から見つかった事件で、京都府警は4月15日、同市園部町にある安達さんの自宅に、死体遺棄容疑で家宅捜索に入ったと時事通信などが報じました。この動きから、現時点でどのようなことがわかるのでしょうか。ポイントを整理します。●司法解剖では死因がわかっていない安達さんは4月13日、小学校から約2キロの山林で、あおむけになった状態で見つかりまし