人気菓子「鳩サブレー」を製造、販売する豊島屋（神奈川県鎌倉市）が4月15日、同商品をモデルにしたネックピローを発売したことをインスタグラムの公式アカウントで発表しました。【爆誕】えっ…鳩サブレーがネックピローに！？これが新グッズ「鳩ぴ郎」の“正体”です！豊島屋は「唐突ですが本日より新しい『鳩グッズ』が登場します。鳩の形をしたクッションかと思いきやネックピローに大変身、その名も『鳩ぴ郎（きゅうぴ