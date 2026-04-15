元NMB48のメンバーで、現在アイドルグループのプロデューサーでもある沖田彩華（30）が15日までにXを更新。1歳の子どもとUSJを訪れたことを報告した。沖田は「ユニバでゆきちゃんと優美ちゃんとたまたま遭遇しましたこんなことあるのね!?」と石田優美（27）、東由樹（30）と園内で出会ったことを報告した。「子供も可愛がってくれてありがとう(ファンクラブでしか発表してなかったけど1歳直前のベビーいます)またゆっくり会いた