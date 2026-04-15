パンダのおさじと ぱんだっこちゃん『パンどろぼう』でおなじみの絵本作家・柴田ケイコ氏が手がける、累計40万部突破の人気シリーズ「パンダのおさじ」。その最新作『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』（ポプラ社）が、2026年4月15日（水）に発売された。イラストレーターとしても活躍する柴田氏は、2016年に『めがねこ』で絵本作家デビュー。その翌年に刊行された『おいしそうなし