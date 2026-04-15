ニコラス・ケイジ主演のホラー映画『ロングレッグス』（2024）の新作映画が進行していることがわかった。米が伝えた。 不気味なシリアルキラーを演じたニコラス・ケイジが再び出演し、前作を手がけたオズグッド・パーキンスが脚本・監督・製作を務める。配給は前作のNEONではなく、パラマウント・ピクチャーズに移る。 この新作は『ロングレッグス』の“続編”というより、同作の世界観に連なる作品と